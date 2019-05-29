Саакашвили рассказал о цели возвращения на Украину

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили приехал на Украину для того, чтобы вместе с украинцами и новым лидером Владимиром Зеленским построить новую страну. Об этом сообщает УНИАН.

Уточняется, что Саакашвили сказал об этом, когда прилетел в украинский аэропорт «Борисполь».

По его словам, Зеленский поступил очень смело, когда вернул ему украинский паспорт.

«Зеленский показал этим шагом, он способен на смелые и быстрые решения, он независимый политик», — подчеркнул Саакашвили.

Также он добавил, что это «исторический шанс Украины» иметь такого президента, а указ экс-президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства Саакашвили назвал «трусливым решением недостойного президента».

Ранее Саакашвили заявил, что не будет участвовать в выборах.