Трамп отреагировал на заявление Мюллера по «российскому делу»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость об отставке спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

Ранее Роберт Мюллер заявил, что обвинение президента США Дональда Трампа никогда не рассматривалось его командой прокуроров.

Мюллер сослался на принципы министерства юстиции США, которые запрещают обвинять действующего президента.

«Доклад Мюллера ничего не изменил. У них не было доказательств, а в нашей стране это означает, что человек невиновен. Дело закрыто! Спасибо», — написал Трамп в твиттере.

Мюллер, расследовавший «российское вмешательство» в американские выборы и не нашедший признаков сговора команды Дональда Трампа с Москвой, прерывает длительное молчание и впервые выступает с публичным заявлением по итогам расследования.

О чем скажет американский спецпрокурор, «Газета.Ru» рассказывает в режиме онлайн.