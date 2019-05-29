Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Саакашвили заявил, что украинцы любят его.

«Видите эмоцию народа? Видимо, меня многие любят в этой стране», — отметил Саакашвили.

Он рассказал, что девушка-пограничник даже сказала ему, что соскучились.

Ранее сообщалось, что Саакашвили прилетел на Украину.

В июле 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства. Однако действующий глава страны Владимир Зеленский внес изменения в указ своего предшественника Петра Порошенко от 26 июля 2017 № 196 «О прекращении гражданства Украины…». Положение об утрате Саакашвили украинского гражданства было исключено.