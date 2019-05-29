Депутат Латвии признал угрозы от российской прессы «притянутыми за уши»

Член комиссии Сейма Латвии по правам человека Марис Кучинскис заявил, что не существует угрозы от российской прессы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в настоящее время в Латвии продается 241 печатное российское издание, в частности популярны журналы и газеты о развлечениях и хобби, а также кроссворды.

Однако, по мнению председателя комиссии Сейма по иностранным делам Рихардса Колса, даже эти СМИ могут нести угрозу национальной безопасности.

В ответ на это Кучинскис подчеркнул, что эта проблема «притянута за уши».

Ранее сообщалось, что в Латвии предложили запретить георгиевские ленточки.