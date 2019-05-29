США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.
По его словам, решение упростить процедуру выдачи паспортов гражданина России жителям Донбасса является «очень провокационным шагом» со стороны Москвы.
«Мы также будем изучать, имеем ли возможность идентифицировать и не признавать эти паспорта, как мы это делаем в отношении паспортов, выданных в Крыму», — заявил Волкер.
Данное заявление Волкер сделал во время видеоконференции для европейских журналистов.
Ранее в ЛНР рассказали, сколько человек обратились за паспортами РФ.
Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке» был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля. Данный документ позволил упростить процесс выдачи паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик.