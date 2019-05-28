Зеленский попрыгал на кроватях и проверил санузлы в Донбассе

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В штабе президента Украины Владимира Зеленского обнародовали видео его первого посещения позиций украинских военных в Донбассе в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье. Об этом сообщает Украинская правда.

Из кадров видеозаписи видно, как украинский лидер пообщался с военными об их бытовых условиях.

В частности, он попросил продемонстрировать ему места, где военнослужащие умываются, принимают душ, а также посидел и попрыгал на кроватях, на которых спят солдаты.

«Как когда-то в пионер-лагерях», — отметил Зеленский.

Помимо этого, глава государства осмотрел санузлы.

Ранее стало известно, что Зеленский впервые как президент посетил Донбасс.