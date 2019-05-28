Зеленский попрыгал на кроватях и проверил санузлы в Донбассе
В штабе президента Украины Владимира Зеленского обнародовали видео его первого посещения позиций украинских военных в Донбассе в населенных пунктах Станица Луганская и Счастье. Об этом сообщает Украинская правда.
Из кадров видеозаписи видно, как украинский лидер пообщался с военными об их бытовых условиях.
В частности, он попросил продемонстрировать ему места, где военнослужащие умываются, принимают душ, а также посидел и попрыгал на кроватях, на которых спят солдаты.
«Как когда-то в пионер-лагерях», — отметил Зеленский.
Помимо этого, глава государства осмотрел санузлы.
Ранее стало известно, что Зеленский впервые как президент посетил Донбасс.