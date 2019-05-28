Соратник Зеленского показал модель «Украины в смартфоне»
Михаил Федоров, советник президента Украины Владимира Зеленского, представил экспертам и общественности модель «электронного правительства», передает «Страна.ua» сообщение пресс-службы президента.
Он уточнил, что «электронное правительство» разрабатывается на Украине последние четыре года.
«Нам нужно реализовать идею «единого окна», дать гражданам один веб-адрес всех имеющихся услуг, внедрить единую систему авторизации и идентификации, сделать в целом всю систему более ориентированной на потребности граждан», — сказал на презентации Федоров.
После победы на выборах Зеленский заявлял, что «государство в смартфоне» является одной из приоритетных целей его команды.