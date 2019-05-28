Соратник Зеленского показал модель «Украины в смартфоне»

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Михаил Федоров, советник президента Украины Владимира Зеленского, представил экспертам и общественности модель «электронного правительства», передает «Страна.ua» сообщение пресс-службы президента.

Он уточнил, что «электронное правительство» разрабатывается на Украине последние четыре года.

«Нам нужно реализовать идею «единого окна», дать гражданам один веб-адрес всех имеющихся услуг, внедрить единую систему авторизации и идентификации, сделать в целом всю систему более ориентированной на потребности граждан», — сказал на презентации Федоров.

После победы на выборах Зеленский заявлял, что «государство в смартфоне» является одной из приоритетных целей его команды.