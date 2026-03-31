Сборная России смогла выиграть только один матч из последних четырех

Сборная России по футболу под руководством тренерского штаба Валерия Карпина в последних четырех матчах смогла выиграть лишь единожды.

В рамках мартовского сбора, который стал первым для команды в 2026 году, 27 марта Россия обыграла Никарагуа. Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась с результатом 3:1. 31 числа российские футболисты не справились с Мали. Матч, который прошел в Санкт-Петербурге, закончился со счетом 0:0.

В ноябре 2025 года российская команда провела два матча, где сыграла вничью с Перу и проиграла Чили.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Александр Мостовой не смог оценить уровень сборной России.

 
