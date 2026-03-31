Глава Минздрава встретился с пострадавшими на заводе «Нижнекамскнефтехим»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил Республиканскую клиническую больницу в Казани, где навестил пострадавших при ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы ведомства Алексея Кузнецова.

По его словам, в больницу вертолетами санитарной авиации эвакуировали пострадавших мужчину и женщину в тяжелом состоянии.

Кузнецов добавил, что за медицинской помощью после взрыва и пожара обратились 68 человек, 21 — был госпитализирован, пятеро — в тяжелом состоянии. У них наблюдаются травмы и ожоги, добавил помощник главы минздрава.

Взрыв и пожар на предприятии холдинга «Сибур» в Татарстане произошли днем 31 марта. Возбудивший уголовное дело Следком сообщил, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности. В «Сибуре» до этого обнародовали версию о сбое оборудования.

На самом заводе уточнили, что ЧП произошло при ликвидации последствий вызванной им разгерметизации оборудования. В Сети распространяются кадры, снятые на предприятии в первые секунды после взрыва.

Ранее жители Нижнекамска пожаловались на неприятный запах в городе после взрыва на химзаводе.