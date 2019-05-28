В Крыму отреагировали на намерение Киева изменить статус Керченского пролива

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Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что международный статус Керченского пролива не может быть предметом обсуждения, так как его воды являются «исключительно российскими». Слова Аксенова передает РИА «Новости».

«Это Россия. Что здесь обсуждать, какой там статус может быть?» — задался вопросом Аксенов.

Он уточнил, что отдельные решения о пропуске международных судов может принять только президент России Владимир Путин, однако такие ситуации, по его словам, являются «другой историей».

Ранее замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что Киев намерен добиться присвоения Керченскому проливу международного статуса.