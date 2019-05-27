Велосипедист с булавой: что значит логотип партии Зеленского

Партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» выбрала себе логотип, передает РИА «Новости».

Как сообщил представитель партии Михаил Федоров, логотипом стал велосипедист с булавой.

«Добавили один элемент в виде булавы, который продолжает придерживаться той линии, что каждый представитель власти — это слуга народа в первую очередь», — пояснил Федоров.

Логотип выполнен в зеленом цвете на белом фоне, на нем мужчина в костюме едет на велосипеде с поднятой вверх рукой, в которой держит булаву.