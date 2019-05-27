NYT: судью в Юте отстранили из-за Трампа

Суд в штате Юта отстранил от исполнения служебных обязанностей судью города Тейлорсвилл Майкла Квана. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, суд отстранил Квана на шесть месяцев за критику президента США Дональда Трампа.

Как отмечается, Кван нарушил правило соблюдать «независимость и беспристрастность».

При этом речь идет о судебном заседании, в ходе которого Кван усомнился в том, что при Трампе американцы смогут вернуть свои деньги, переплаченные в качестве налогов.

Ранее сообщалось, что Трампа раскритиковали за нападки на покойного сенатора Джона Маккейна.