Мэр Нью‐Йорка нашел способ победить Трампа

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Мэр Нью-Йорка демократ Билл Де Блазио заявил, что знает, как победить американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает CNN.

«Я понимаю план его игры, уловки и стратегии», — сказал Де Блазио.

По его словам, Трампу необходимо «навязать бой», чтобы привести в «замешательство».

Он также добавил, что знает, как наступить на «больную мозоль» Трампа.

Ранее сообщалось, что Де Блазио принял решение участвовать в президентской гонке в США.