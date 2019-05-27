Мэр Нью‐Йорка нашел способ победить Трампа
Мэр Нью-Йорка демократ Билл Де Блазио заявил, что знает, как победить американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. Об этом сообщает CNN.
«Я понимаю план его игры, уловки и стратегии», — сказал Де Блазио.
По его словам, Трампу необходимо «навязать бой», чтобы привести в «замешательство».
Он также добавил, что знает, как наступить на «больную мозоль» Трампа.
Ранее сообщалось, что Де Блазио принял решение участвовать в президентской гонке в США.