«Штампуют на потоке»: Захарова о «гамбургских» санкциях против России

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова украинского посла в Германии о возможности новых антироссийских санкций из-за украинских моряков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.

27 ноября суд вынес решение об аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы, впоследствии срок содержания под стражей был продлен до 24 июля 2019 года. Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков, задержанных после незаконного пересечения российской границы в районе Керченского пролива.

По словам Захаровой, российская сторона уже убедилась, что повода для ввода санкционных ограничений не нужно.

«…их (санкции. — Газета.Ru) штампуют на потоке»,— заявила Захарова.

Ранее эксперт объяснил несерьезность угроз о «гамбургских» санкциях против России.