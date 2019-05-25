Зеленского осудили за отказ от Медведчука

Евродепутаты от Великобритании Найтан Хилл и Девид Коберн заявили, что Виктор Медведчук должен вести переговоры с Россией от имени Украины, передает «112 Украина».

В Европарламенте назвали печальным то, что президент Украины Владимир Зеленский не планируют использовать Виктора Медведчука в переговорах с РФ.

«Очень печально, что господин Медведчук почувствовал, как он больше не имеет возможности, не имеет поддержки президента Зеленского в качестве посредника между Украиной и Россией», — заявил Хилл.

Ранее в администрации президента Украины Владимира Зеленского считают, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией.