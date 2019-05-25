Зеленский отреагировал решение трибунала ООН по украинским морякам

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву о выдаче Россией задержанных украинских моряков. Об этом он написал в фейсбуке.

Он заявил, что это решение может стать шансом для диалога российской и украинской стороны.

«Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом», — отметил Зеленский.

Он задался вопросом, как будет дальше себя вести Россия после решения Международного трибунала ООН.

25 мая Международный трибунал потребовал от России освободить украинских моряков.

Ранее в МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.