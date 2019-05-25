Клинтон отреагировала на видео с «пьяной» Пелоси, которое отказывается удалять Facebook

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон прокомментировала видеозапись, на которой спикер конгресса Нэнси Пелоси выглядит пьяной, сообщает Fox News.

Клинтон раскритиковала президента Дональда Трампа и его «приспешников» за то, что они распространяют «сексистский мусор» о Пелоси.

Она обвинила Трампа в причастности к появлению видео, и отметила, что так он пытается скрыть свой испуг.

На Facebook обрушилась критика из-за решения не удалять видео, на котором речь спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси замедлена из-за чего кажется, что она пьяна.