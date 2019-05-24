Эксперты ЦПКР дали оценку курганскому губернатору Шумкову

Новый глава Курганской области Вадим Шумков «оказался намного более жестким, требовательным и бескомпромиссным управленцем, чем его предшественники и даже чем многие новые руководители в других регионах». К такому выводу пришли эксперты Центра политической конъюнктуры (ЦПК) в своём новом докладе из цикла политических портретов губернаторов новой волны. Доклад «Вадим Шумков. Антикризисный менеджер» опубликован на сайте ЦПКР.

Шумков возглавляет регион менее восьми месяцев — он был назначен врио губернатора Курганской области 2 октября 2018 года. В свой родной регион (Шумков родился в курганском селе Шастово) он вернулся, имея опыт работы директором департамента стратегического развития Тюменской области при губернаторе Сергее Собянине (ныне — мэр Москвы) и вице-губернатором при Владимире Якушеве (с 2018 года — министр строительства и ЖКХ РФ).

Возвращение на родину, вместе с тем, не может считать лёгкой задачей — Курганская область, как отмечают эксперты, с советских времён считается «хронически проблемным регионом», приводит текст доклада Regnum.

Таковым она оставалась и к октябрю 2018 года — «слабая экономика и сложности в социальной сфере провоцировали недовольство населения и протестные настроения», неслучайно «ни одному из двух предыдущих губернаторов так и не удалось принципиально изменить ситуацию, и оба они покинули должность досрочно».

Возможно поэтому, предполагают авторы доклада, Шумков решил противопоставить себя предыдущему руководству области по целому ряду направлений: начал работу с решения конкретных вопросов, которые «вызывали наибольшее раздражение у населения и связывались с недоработками или слабостью» предыдущего губернатора. Он не только договорился с энергетиками о снижении тарифов, но и привлёк их к реконструкции сетей уличного освещения и ряду социальных проектов. С одобрением было воспринято решение расторгнуть контракт с региональным оператором по обращению с ТКО, предложившим повысить тариф с 23 до 134 рублей с человека в месяц.

Другие действия Шумкова демонстрируют в нём характерные признаки губернаторов новой волны: совместная разработка стратегии развития, частое посещение районов и проблемных объектов, запуск новых объектов социальной и другой инфраструктуры, привлечение значительных федеральных средств.