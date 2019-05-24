Пушков отреагировал на запрет Нуланд посещать Россию

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Российский сенатор Алексей Пушков счел, что отказ экс-помощнице госсекретаря Виктории Нуланд в выдаче российской визы является закономерным. Об этом он написал в своем твиттере.

По его словам, Нуланд была одним из «авторов политики», которая предполагает введение санкций в отношении российских предприятий и частных лиц. Он напомнил, что в мае Нуланд в конгрессе США потребовала усилить санкции в отношении России.

«Закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?» — задался вопросом Пушков.

Ранее в российском МИДе заявили, что Нуланд находится в «черном списке» американских граждан, которым запрещен въезд в Россию.