Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду
Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он консультирует новый всеукраинский политический проект.
Он также добавил, что в новый проект войдет часть фракции Воля народа» и партия «Возрождение».
Коломойский подчеркнул, что политическая сила будет представлена «большим количеством мэров».
Ранее Коломойский рассказал, встречался ли с президентом Украины Владимиром Зеленским.