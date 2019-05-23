Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду

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Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он консультирует новый всеукраинский политический проект.

Он также добавил, что в новый проект войдет часть фракции Воля народа» и партия «Возрождение».

Коломойский подчеркнул, что политическая сила будет представлена «большим количеством мэров».

Ранее Коломойский рассказал, встречался ли с президентом Украины Владимиром Зеленским.