Валиева выложила первый пост в день совершеннолетия

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил, опубликовала в своем Telegram-канале первый пост в честь своего дня рождения. 26 апреля спортсменке исполнилось 18 лет.

Она выложила короткое видео, на котором сняла саму себя.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В личном турнире на Играх Валиева лидировала по итогам короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольном прокате и стала четвертой.

Ранее экс-хореограф Тутберидзе одним словом описал допинг-скандал Валиевой.