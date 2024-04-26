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В Петербурге полицейские застрелили мужчину, который планировал совершить суицид

В Петербурге полицейские застрелили мужчину, которого приехали спасти от суицида

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге мужчину, который планировал совершить суицид, ликвидировали в перестрелке. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ранним утром в дом на Английском проспекте вызвали скорую помощь. К медикам обратилась мать 43-летнего петербуржца, который находился в неадекватном состоянии после попытки суицида. По адресу выехали и сотрудники правоохранительных органов, которых оповестили о сложном пациенте.

В квартире они обнаружили буйного мужчину, которого попытались вывести наружу, но тот не повиновался. Он вытащил пистолет и выстрелил, пуля попала в одного из полицейских, сослуживцы раненого открыли ответный огонь и на месте застрелили сына хозяйки.

Пострадавший сотрудник МВД был госпитализирован в тяжелом состоянии — пуля прошла через плечо и задела позвоночник. Сейчас он находится в реанимации.

Ранее в Хабаровске полицейский застрелил мужчину, пытавшегося убить свою мать отверткой.

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