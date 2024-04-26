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Захарова раскрыла цель нахождения военных США на Украине

Захарова заявила, что военные из США на Украине координируют теракты

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военные из Соединенных Штатов, находящиеся на территории Украины, координируют осуществление террористических актов. Так в беседе с «Известиями» она прокомментировала слова представителя Пентагона о том, что американские военные лишь обеспечивают надзор за поставками оружия и поддерживают логистику на Украине.

«Американские военные на Украине в том числе координируют осуществление терактов», — сказала Захарова.

До этого пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС Патрик Райдер заявил, что в американском минобороны гарантируют, что дополнительное число военных советников в случае переброски на Украину не будет размещено у линии фронта.

«Соединенные Штаты не намерены вести боевые действия на территории Украины», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее экс-разведчик заявил, что посольства Украины участвуют в вербовке наемников.

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