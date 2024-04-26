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Россия продала рекордный объем сушеного нута за рубеж

«Агроэкспорт»: Россия в 2023 году экспортировала рекордный объем сушеного нута

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Shutterstock/AtlasStudio

Россия по итогам 2023 года поставила на мировой рынок рекордных 540 тыс. тонн сушеного нута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Основными покупателями товара стали Турция, Пакистан и Египет.

«Блюда из нута являются важной частью ежедневного рациона для жителей Ближнего Востока. Из бобов производят хумус, фалафель, огромный ассортимент салатов, супов и даже растительное молоко», — отмечают эксперты.

Согласно прогнозам, к концу десятилетия российский экспорт нута может превысить 700 тыс. тонн на сумму порядка $450 млн.

Основная часть посевных площадей нута в РФ находится в Приволжском и Южном федеральных округах. Всего под выращивание нута в стране на данный момент отведено 492 тыс. га. земли.

До этого Россия нарастила поставки зерна в Китай.

Ранее аналитики спрогнозировали рекордный экспорт российского гороха.

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