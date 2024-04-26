Названы последствия взрывов в Сумах

В Сумах в результате взрыва оказалось повреждено административное здание и производственный цех. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в северной части территории Украины.

О взрыве сообщалось днем 25 апреля.

До этого подпольщик Лебедев заявил об ударе по месту дислокации ВСУ в Сумах.

19 апреля в Сумах с промежутком в несколько минут произошли два взрыва. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Сумах не работают оповещения о воздушной тревоге.