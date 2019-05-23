Британский посол отреагировала на слова Зеленского о «старушке Британии»

Британский посол на Украине Джудит Гоф отреагировала на слова украинского лидера Владимира Зеленского, назвавшего Британию «старушкой». Об этом она написала в твиттере.

До этого Зеленский сказал, что «старушка Великобритания» совсем недавно прожила неделю без угля.

В ответ на это Гоф опубликовала картинку с вопросом: «Старушка?» и заявила, что слова Зеленского — правда.

«Это правда, что Британия прожила целую неделю без угля для производства энергий. Рада, что Зеленский обращает на это внимание», — написал Гоф.

Стоит отметить, что многие украинские пользователи социальной сети в комментариях под публикацией извинились за слова Зеленского.