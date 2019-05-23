«Порохоботовской машиной» назвали петицию против Зеленского на Украине

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Нестор Шуфрич назвал порохоботовской машиной» быстро набравшую голоса петицию против украинского президента Владимира Зеленского, пишет «112 Украина».

Шуфрич удивился, что петиция против Зеленского за два дня набрала 25 тысяч подписей.

«Скорее всего, порохоботовская вся машина сработала, но, тем не менее, она легитимна», — предположил Шуфрич.

Он отметил, что после такого Зеленский обязан как-то на нее ответить. Депутат надеется, что у президента «хватит здравого смысла отвергнуть эту петицию».

По словам Шуфрича, Зеленский был избран не для отставки. Этот человек был «выбран как народный карающий меч для того, чтобы избавить страну от предыдущего президента Петра Порошенко».

Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.