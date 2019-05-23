На Украине не успеют закупить бюллетени для досрочных выборов

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Глава украинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук заявила о нехватке времени для проведения тендерных процедур перед внеочередными выборами в Раду 21 июля. Об этом пишут «Украинские новости».

По ее словам, при нынешнем тендерном законодательстве страны ЦИК не успеет закупить и напечатать бюллетени для выборов. Она призвала украинские власти решить возникшую проблему.

«Я надеюсь и ожидаю и от Верховной рады и от кабмина, и от президента безотлагательного принятия определенных решений», — заявила Слипачук.

Ранее сообщалось, что подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским указ о роспуске Верховной рады вступил в силу.