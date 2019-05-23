Против Коломойского подали иск в США

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Национализированный на Украине «Приватбанк» подал судебный иск против экс-владельца Игоря Коломойского, передает «112 Украина» со ссылкой на материалы американского суда.

Уточняется, что иск был подан 21 мая 2019 года.

Метром подачи значится Канцелярский суд штата Денвер в США.

Информации о сроках его рассмотрения нет.

Ранее национальный банк Украины (НБУ) и «Приватбанк» выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.