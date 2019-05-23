Против Коломойского подали иск в США
Национализированный на Украине «Приватбанк» подал судебный иск против экс-владельца Игоря Коломойского, передает «112 Украина» со ссылкой на материалы американского суда.
Уточняется, что иск был подан 21 мая 2019 года.
Метром подачи значится Канцелярский суд штата Денвер в США.
Информации о сроках его рассмотрения нет.
Ранее национальный банк Украины (НБУ) и «Приватбанк» выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.