Коломойский рассказал, как поздравил Зеленского
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, что поздравил по телефону нового президента Украины Владимира Зеленского, сообщает УНИАН.
Он пошутил, что современные средства связи позволяют не видеться.
Коломойский добавил, что смотрел инаугурацию по телевизору и остался доволен речью Зеленского.
«Это было яркое выступление», – сказал Коломойский.
Ранее стало известно, что адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан стал главой администрации Владимира Зеленского.