Глава Рады увидел «плохой знак» в начале президентства Зеленского
Председатель Верховной рады Андрей Парубий написал в своем твиттере, что Владимир Зеленский начал свой президентский срок с «грубого» нарушения конституции Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».
Парубий заметил, что он испытывает «печаль» и «тревогу» относительно указа Зеленского распустить Верховную раду. Он напомнил, что президент является «гарантом» конституции, однако своим решением нарушает основной закон страны.
«Плохой знак», — заключил Парубий.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал срочно созвать Раду.