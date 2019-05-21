Глава Рады увидел «плохой знак» в начале президентства Зеленского

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Председатель Верховной рады Андрей Парубий написал в своем твиттере, что Владимир Зеленский начал свой президентский срок с «грубого» нарушения конституции Украины. Об этом сообщает «Страна.ua».

Парубий заметил, что он испытывает «печаль» и «тревогу» относительно указа Зеленского распустить Верховную раду. Он напомнил, что президент является «гарантом» конституции, однако своим решением нарушает основной закон страны.

«Плохой знак», — заключил Парубий.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал срочно созвать Раду.