Зеленский предложит украинцам выбрать формат переговоров с РФ

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Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что украинский лидер намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, правительство думает вынести данный вопрос на референдум, чтобы не только депутаты и глава государства, но и жители Украины приняли решение.

Он также добавил, что вопросы референдума затронут конфликт в Донбассе, в котором, как полагают в Киеве, участвует Россия.

Ранее Зеленский призвал США обложить Россию новыми санкциями.

Он подчеркнул, что США являются «серьезным партнером» Украины в вопросе противостояния «агрессии России», с которой надо бороться при помощи новых санкций.

При этом Богдан признал, что Украине необходимо принять соответствующую законодательную базу. «Закон о референдуме - это однозначно, это основное направление нашей деятельности», - подчеркнул он.