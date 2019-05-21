Скандал с бывшим вице-канцлером Австрии и россиянкой прокомментировали в МИД РФ
Замглавы российского МИДа Александр Грушко прокомментировал скандал с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе и россиянкой. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российские «недруги» придумывают различные фейковые истории, а также прибегают к «нечистоплотным методам».
Он также добавил, что такими действиями «недруги» пытаются доказать, что Россия якобы вмешивается во что-то.
Ранее сообщалось, что видео с россиянкой и бывшим вице-канцлером Австрии прокомментировали в Кремле.
18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года в обмен на инвестиции. По итогам выборов Штрахе стал вице-канцлером Австрии.
После скандала и отставки Штрахе власти Австрии объявили о проведении досрочных парламентских выборов.