Скандал с бывшим вице-канцлером Австрии и россиянкой прокомментировали в МИД РФ

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Замглавы российского МИДа Александр Грушко прокомментировал скандал с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе и россиянкой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российские «недруги» придумывают различные фейковые истории, а также прибегают к «нечистоплотным методам».

Он также добавил, что такими действиями «недруги» пытаются доказать, что Россия якобы вмешивается во что-то.

Ранее сообщалось, что видео с россиянкой и бывшим вице-канцлером Австрии прокомментировали в Кремле.

18 мая австрийские СМИ распространили видео, на котором вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе встречается 24 июля 2017 года на Ибице с «русской миллионершей» Аленой Макаровой. По данным австрийских СМИ, политик обсуждал с россиянкой получение помощи на выборах 15 октября 2017 года в обмен на инвестиции. По итогам выборов Штрахе стал вице-канцлером Австрии.

После скандала и отставки Штрахе власти Австрии объявили о проведении досрочных парламентских выборов.