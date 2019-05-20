Зеленский договорился с президентом Эстонии о евроинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации, 20 мая 2019 года
ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд, сообщает РИА «Новости».

Стороны обсудили дальнейшую поддержку евроинтеграции и торгово-экономические отношения между странами.

«Участники встречи отметили важность содействия активизации торгово-экономических отношений между Украиной и Эстонией», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Зеленский высоко оценил усилия Эстонии в поддержке евроинтеграционных стремлений Украины.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского.