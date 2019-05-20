Ляшко перебил Зеленского на инаугурации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/123/10514123/RIAN_03022934.HR-pic905-895x505-84865.jpg">

Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко во время вступления в должность нового украинского президента Владимира Зеленского перебил инаугурационную речь последнего. Об этом сообщает «112 Украина».

По данным телеканала, Ляшко решил перебить Зеленского, когда последний начал говорить о судьбе жителей Донбасса и перешел на русский язык. Ляшко в свою очередь заявил, что жители юго-востока Украины понимают русский язык.

«Мы все украинцы, где бы ни жили. Потому что украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — парировал Зеленский.

Также он поблагодарил Ляшко за то, что он продолжает «делить» людей по языковому принципу.

Ранее сообщалось, что Ляшко предложил Зеленскому сократить число депутатов Рады.