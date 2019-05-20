Ляшко перебил Зеленского на инаугурации
Глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко во время вступления в должность нового украинского президента Владимира Зеленского перебил инаугурационную речь последнего. Об этом сообщает «112 Украина».
По данным телеканала, Ляшко решил перебить Зеленского, когда последний начал говорить о судьбе жителей Донбасса и перешел на русский язык. Ляшко в свою очередь заявил, что жители юго-востока Украины понимают русский язык.
«Мы все украинцы, где бы ни жили. Потому что украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — парировал Зеленский.
Также он поблагодарил Ляшко за то, что он продолжает «делить» людей по языковому принципу.
Ранее сообщалось, что Ляшко предложил Зеленскому сократить число депутатов Рады.