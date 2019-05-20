Лавров предложил Зеленскому начать переговоры «по-христиански»

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать переговоры с российской стороной с договора об обмене пленными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что договор об обмене пленниками по принципу «всех на всех» является «правильным» началом отношений между странами.

«Было бы правильно, по-христиански начать с положения документов [минских соглашений] об обмене задержанными по принципу всех на всех», — сказал Лавров.

Данное заявление министр сделал во время приема в российском МИДе по случаю православной Пасхи.

Ранее Зеленский во время церемонии инаугурации заявил, что его первой задачей в новой должности станет прекращение огня в Донбассе.