Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией

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Королева Великобритании Елизавета II поздравила с вступлением в должность президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в фейсбуке британского посольства в Киеве.

Также свои поздравления Зеленскому направила премьер-министр Британии Тереза Мэй.

«Сегодня по случаю инаугурации ее величество королева Великобритании передала свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому», — говорится в сообщении.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп передал послание Зеленскому.

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