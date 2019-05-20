СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, заседание пройдет в 22:00 по московскому времени 20 мая.
Он также добавил, что данный закон противоречит букве и духу минских договоренностей.
Ранее сообщалось, что власти Венгрии призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть закон о госязыке.