СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.

Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, заседание пройдет в 22:00 по московскому времени 20 мая.

Он также добавил, что данный закон противоречит букве и духу минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть закон о госязыке.