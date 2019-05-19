Видео репетиции инаугурации Зеленского попало в Сеть

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В Сети появилось видео генеральной репетиции инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают «Украинские новости».

До этого стало известно, что у здания Рады началась репетиция инаугурации Зеленского.

Как отмечается, начало репетиции было запланировано на 14.00, однако ее начало отложили. Закончится она в 22.00.

Желто-голубым забором разделили площадь между Радой и Мариинским парком, где и проходит репетиция.

Уточняется, что позже к ней может присоединиться и сам Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский не посетит репетицию своей инаугурации в Раде.