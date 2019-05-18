Экс-президента Армении выпустили на свободу

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Бывший президент Армении Роберт Кочарян вышел на свободу, сообщает агентство Aysor.

Отмечается, что такое решение принял ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна.

В апреле сообщалось, что уголовное дело против Кочаряна направлено в суд.

В июле 2018 года Ереванский суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году.

Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год.