Экс-президента Армении выпустили на свободу
Бывший президент Армении Роберт Кочарян вышел на свободу, сообщает агентство Aysor.
Отмечается, что такое решение принял ереванский суд общей юрисдикции под председательством судьи Давида Григоряна.
В апреле сообщалось, что уголовное дело против Кочаряна направлено в суд.
В июле 2018 года Ереванский суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году.
Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год.