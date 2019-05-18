«Риторическая белиберда»: Пушков о словах Зеленского про Крым

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого Зеленский заявил, что Крым вновь станет украинским.

По словам Пушкова, он не удивится, если Зеленский уйдет в пустые разговоры о «достоинстве и чести», а также «освобождении родины крымских татар» от «оккупации».

Он отметил, что все подобные заявления Зеленского являются «риторической белибердой».

«Как бы эта зона не стала единственной, где проявит себя Зеленский», — заключил Пушков.

Ранее в Крыму рассказали об ожиданиях от Зеленского.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.