СМИ узнали о влиянии аферистов на Долину

Российская певица Лариса Долина следовала всем указаниям мошенников, по поручению которых продала квартиру. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Отмечается, что согласно указаниям аферистов артистка осуществила переводы денежных средств со своего счета в общей сумме 103 990 880 рублей. Большая часть этих средств была переведена через мобильное приложение, другая часть — наличными неизвестным Долиной лицам.

В ноябре народная артистка России Лариса Долина оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей столичной квартиры. Певица заявила, что стала жертвой мошенников и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье.

В итоге та осталась и без квартиры, и без уплаченных за нее 112 млн руб. Такой поворот вызвал бурю возмущения: пользователи соцсетей начали спорить о справедливости решения, а на артистку обрушился поток критики, фактически приведший к ее «отмене» в медиа. Теперь спор дошел до Верховного суда, который рассмотрит жалобу Лурье на вердикты нижестоящих инстанций.

Ранее в суде посмотрели видео сделки купли-продажи квартиры Долиной.