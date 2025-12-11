Московский аэропорт возобновил работу

В аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В московском аэропорту Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, такая мера была принята с целью обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ограничения были введены в 10:12.

До этого сообщалось, что аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов, следовавших в Москву.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

