Взрыв произошел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете

Baza: четыре человека пострадали при взрыве в здании политеха в Перми

Четыре человека пострадали в результате взрыва в здании Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации Baza, инцидент произошел в лаборатории из-за разгерметизации гидродинамического стенда, который предназначен для исследований. В результате взрыва два человека, включая ребенка, получили травмы, несовместимые с жизнью.

На месте работают экстренные службы.

По данным SHOT, при взрыве пострадали не менее пяти человек, четверо пропали без вести.

До этого МЧС сообщило, что в Магадане произошел пожар из-за освежителей воздуха, в результате которого пострадали две женщины. Инцидент произошел в квартире многоэтажном дома на четвертом этаже. По предварительной информации, причиной пожара стала разгерметизация нескольких баллонов с освежителем воздуха.

Ранее кот разбудил спящего хозяина и спас его от пожара.