На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Байкале автомобиль ушел под лед и попал на камеру

На Байкале машина полностью ушла под лед и попала на камеру
true
true
true
close
Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

На Байкале автомобиль ушел под лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«На Байкале машина ушла под лед по самую крышу. То же место, где на этой неделе первым пощупал водичку «Сузуки Гранд Витара». Местность Костыли в Кабанском районе. На фото видно, что лед еще совсем тонок. Остается только гадать, на что надеялся водитель», — говорится в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль находится в воде практически полностью.

До этого в Приморском крае в районе села Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

Кроме того, в селе Кетово Курганской области автомобиль с людьми провалился под лед. Три пассажира самостоятельно выбрались из воды и сообщили о происшествии в экстренные службы.

Ранее автомобиль с тюменцами провалился под лед.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами