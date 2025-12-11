На Байкале автомобиль ушел под лед и попал на камеру

На Байкале машина полностью ушла под лед и попала на камеру

На Байкале автомобиль ушел под лед. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«На Байкале машина ушла под лед по самую крышу. То же место, где на этой неделе первым пощупал водичку «Сузуки Гранд Витара». Местность Костыли в Кабанском районе. На фото видно, что лед еще совсем тонок. Остается только гадать, на что надеялся водитель», — говорится в публикации.

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль находится в воде практически полностью.

До этого в Приморском крае в районе села Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

Кроме того, в селе Кетово Курганской области автомобиль с людьми провалился под лед. Три пассажира самостоятельно выбрались из воды и сообщили о происшествии в экстренные службы.

Ранее автомобиль с тюменцами провалился под лед.