На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пенсионерка украла 1400 лотерейных билетов, но лишь однажды выиграла более 2000 рублей

В Омске 77-летняя женщина украла лотерейные билеты на 336 тысяч рублей
true
true
true
close
Пресс-служба «Столото»

В Омске пожилая женщина украла 1 400 лотерейных билетов в надежде разбогатеть. Об этом сообщает УМВД по региону.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи лотерейных билетов после того, как владелец киоска провел ревизию и обнаружил недостачу на 336 тыс. рублей.

Заподозрив 77-летнюю работницу киоска в краже, он потребовал, чтобы она компенсировала ущерб, однако пенсионерка просто уволилась, прекратив всякое общение с работодателем. Тогда бизнесмен обратился в полицию.

Выяснилось, что женщина на протяжении полутора лет похищала билеты стоимостью от 30 до 1 000 рублей. Выигрыш она тратила на приобретение новых билетов.

«Лишь единожды сумма выигрыша превысила 2 000 рублей» — говорится в сообщении.

Подозреваемая объяснила свои действия желанием сорвать крупный куш. Теперь ей грозит лишение свободы.

Ранее пенсионер, годами живший на улице, выиграл более 43 млн рублей в лотерею.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами