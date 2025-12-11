На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прокуратура инициировала уголовное дело против экс-вокалиста «Тараканов»

Экс-солиста «Тараканов» Спирина обвинили в несоблюдении обязанностей иноагента
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование в отношении экс-вокалиста группы «Тараканы» Дмитрия Спирина (признан в РФ иностранным агентом) за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки Лефортовская межрайонная прокуратура установила, что Спирин дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Несмотря на это, он продолжил распространять в одном из мессенджеров сообщения и материалы без указания на то, что они созданы или распространены лицом, выполняющим функции иностранного агента, что нарушает законодательство РФ.

По результатам проверки материалы направили в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от исполнения обязанностей, установленных законом об иностранных агентах. Прокуратура держит результаты рассмотрения дела на контроле.

В июне Спирин попытался обжаловать статус иноагента в Московском городском суде, но неудачно.

Экс-вокалист «Тараканов» был признан иноагентом в июне прошлого года. В обосновании Минюста РФ предоставления статуса говорится, что певец «выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС РФ», а также давал интервью информационным площадкам иноагентов и иностранных СМИ».

Ранее глава Минюста ответил, можно ли сравнивать иноагентов с декабристами.

