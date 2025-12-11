Стала известна судьба сцены с Долиной в новогоднем фильме

ТНТ сохранил сцену с Ларисой Долиной в фильме «Невероятных приключений Шурика». Об этом сообщает Telegram-канал «Только никому...».

По данным издания, в конце сцены с Долиной добавили дисклеймер «клип был снят под влиянием мошенников». Во время премьеры в кинозалах также был устроен дождь из фальшивых денежных купюр.

30 ноября издание «Абзац» сообщило, что создатели новогоднего фильма от ТНТ «Невероятных приключений Шурика» рассматривают решение удалить сцену с Ларисой Долиной.

Речь идет о сцене, в которой Долина перепела хит Инстасамки «За деньги — «да»». По данным издания, команда фильма опасается, что картина может провалиться из-за участия певицы в ней. Поводом стал скандал артистки с квартирой.

В ноябре суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую та продала под влиянием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице Полине Лурье деньги не были возвращены, а ее иск оказался отклонен. Пользователи сети раскритиковали решение суда, а также начали отменять артистку, делать с ней мемы и называть «Гринчем, похитительницей новоселья».

Ранее сообщалось, что Лариса Долина не платила налоги за свой особняк в Подмосковье.