Внуково возобновил работу

Росавиация: во Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В московском аэропорту Внуково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ (Росавиация) Артем Кореняко.

По его словам, ограничения в работе воздушной гавани вводились для обеспечения безопасности полетов. Сегодня ночью работу воздушной гавани уже приостанавливали в 00:59 мск. Позднее небо над Внуково открыли и аэропорт возобновил работу.

По информации Минобороны России, дежурные силы ПВО в период с 23:00 мск до 7:00 мск перехватили и подавили 287 украинских беспилотных летательных аппаратов в 12 регионах страны. Из них 40 были перехвачены в Московской области (32 сбитых дрона ВСУ направлялись в сторону Москвы). На этом фоне аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский отменили, задержали и перенаправили 378 рейсов.

Ранее сообщалось, что пассажиры во Внуково спали на ковриках из-за закрытого неба в Москве.

