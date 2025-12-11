Житель Дагестана чуть не отрезал знакомому язык за сплетни про его сестру

Mash: в Дагестане мужчина чуть не отрезал знакомому язык за сплетни про сестру

В Дагестане брат женщины чуть не отрезал язык мужчине, распускавшему про нее сплетни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Кумторкала. Предварительно, мужчина вызвал на разговор знакомого, который распускал слухи о его сестре, ставя под вопрос социальную ответственность женщины. Во время ссоры с обидчиком мужчина попытался ножом отрезать оппоненту язык, но в результате нанес ему ранения в щеку и плечо.

Прибывший на место участковый также подвергся нападению со стороны агрессора — он оказал сотруднику правоохранительных органов сопротивление. После случившегося мужчина объяснил свои действия тем, что сильно разозлился.

Ранее в Новосибирской области 15-летняя девочка избила сверстницу на камеру из-за сплетен.