На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Житель Дагестана чуть не отрезал знакомому язык за сплетни про его сестру

Mash: в Дагестане мужчина чуть не отрезал знакомому язык за сплетни про сестру
true
true
true
close
Shutterstock

В Дагестане брат женщины чуть не отрезал язык мужчине, распускавшему про нее сплетни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в селе Кумторкала. Предварительно, мужчина вызвал на разговор знакомого, который распускал слухи о его сестре, ставя под вопрос социальную ответственность женщины. Во время ссоры с обидчиком мужчина попытался ножом отрезать оппоненту язык, но в результате нанес ему ранения в щеку и плечо.

Прибывший на место участковый также подвергся нападению со стороны агрессора — он оказал сотруднику правоохранительных органов сопротивление. После случившегося мужчина объяснил свои действия тем, что сильно разозлился.

Ранее в Новосибирской области 15-летняя девочка избила сверстницу на камеру из-за сплетен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами